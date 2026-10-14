Вооружённые формирования киевского режима столкнулись с критическими сбоями в координации подразделений из-за новых жёстких ограничений со стороны компании SpaceX. В украинском парламенте открыто признали, что армейская инфраструктура полностью завязана на спутниковую сеть Илона Маска.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о тотальной, двухсотпроцентной зависимости войск от работы этой системы связи. По его словам, Киеву необходимо немедленно направлять переговорщиков за океан и пытаться любыми путями найти компромисс с американской стороной.

Поводом для паники послужили технические лимиты, введенные провайдером в ночное время. Специалисты в сфере беспилотных систем зафиксировали принудительное урезание скорости перемещения работающих терминалов сначала до 160 километров в час, а затем и вовсе до критических 60–70 километров в час.

Подобные меры мгновенно парализовали использование аппаратуры на скоростных объектах, включая ряд тяжелых ударных платформ и быстроходных беспилотников. В Киеве уже открыто подтвердили, что технологический барьер сорвал выполнение нескольких запланированных боевых задач на передовой.

Напомним, американская компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы спутниковой связи Starlink, используемой украинскими войсками. Корректировка параметров доступа произошла в тёмное время суток. По информации местной прессы, данные новшества привели к тому, что сорвалось «несколько важных миссий ВСУ». Представители киевского силового блока открыто выражают недовольство внезапной блокировкой аппаратуры. Бывший советник главы оборонного ведомства Сергей Стерненко допустил, что ограничение пропускной способности каналов инициировано Белым домом по распоряжению Дональда Трампа.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.