The Telegraph: Британия пересмотрит сделку с США после ситуации со Starlink

Власти Великобритании вернулись к рассмотрению условий возможной передачи американской Lockheed Martin контракта на производство военных спутников Skynet стоимостью до 2 млрд фунтов стерлингов. Поводом стали опасения, что зависимость от американских технологий может ограничить возможности Лондона самостоятельно использовать спутниковую связь во время кризисов, сообщает The Telegraph.

Министерство обороны Великобритании продвигает закупку спутников у Lockheed Martin, хотя нынешнее поколение Skynet производит европейская Airbus. Эта система обеспечивает защищённую связь британских вооружённых сил по всему миру. Пересмотр планов усилился после сообщений об ограничении доступа украинских военных к спутниковому сервису Starlink. Ситуация вызвала вопросы о том, может ли Вашингтон влиять на использование критически важных технологий союзниками.

В британском правительстве опасаются, что американские компоненты и технологии в новых спутниках могут подпасть под экспортные ограничения США. В таком случае Вашингтон получит дополнительные рычаги влияния на обслуживание, модернизацию и эксплуатацию системы. Один из источников в оборонной отрасли заявил изданию, что при определённых обстоятельствах США смогут фактически заблокировать применение Skynet. В качестве примера он привёл возможный конфликт вокруг Фолклендских островов, в котором интересы Лондона и Вашингтона могут разойтись.

В Lockheed Martin утверждают, что спутники будут собирать в Великобритании, а сама страна получит суверенные возможности в космической сфере. Компания планирует построить завод стоимостью 85 млн фунтов на северо-востоке Англии. Ожидается, что проект обеспечит около 500 рабочих мест. Однако противники сделки указывают на возможные потери для британской промышленности. Airbus предупредила, что лишение будущих заказов может поставить под угрозу до 3 тыс. рабочих мест. Сейчас спутники Skynet производят британские специалисты подразделения компании в Стивенидже.

Ранее Украина столкнулась с серьёзной зависимостью от американской спутниковой связи после введения ограничений на работу Starlink. Европейские союзники Киева готовы помочь, но пока не располагают системой, способной полностью заменить технологии SpaceX. Даже существующая европейская система OneWeb, принадлежащая оператору Eutelsat, не может стать полноценной заменой Starlink. У неё меньше спутников, другая архитектура сети, а переход потребует замены большого количества пользовательских терминалов.