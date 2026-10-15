Подразделения вооружённых сил Украины столкнулись с необходимостью свернуть ряд операций с применением БПЛА. Причиной срыва намеченных планов послужили технические неполадки в терминалах спутниковой системы Starlink.

Как сообщила газета The Telegraph со ссылкой на военных, сигнал с летательными аппаратами неожиданно исчезал на временные отрезки от 10 до 20 секунд. Возникшая пауза лишала операторов возможности контролировать технику в воздухе.

Вследствие подобных сбоев существенная доля беспилотных комплексов временно потеряла пригодность к эффективному выполнению поставленных задач.

Сложная обстановка вынудила представителей третьего армейского корпуса запрашивать экстренную помощь у смежных структур для устранения коммуникационных барьеров.

Текущее положение противника рискует усугубиться ещё сильнее при возможной заморозке обмена разведданными со стороны Вашингтона. Подобное развитие событий предельно урежет потенциал Киева по отражению ударов российских наступающих частей.