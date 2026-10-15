Starlink ограничил связь для ВСУ, а Европе нечем его заменить

Украина столкнулась с серьёзной зависимостью от американской спутниковой связи после введения ограничений на работу Starlink. Европейские союзники Киева готовы помочь, но пока не располагают системой, способной полностью заменить технологии SpaceX. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что создание собственной полноценной спутниковой инфраструктуры ЕС займёт ещё несколько лет.

Проблемы начались в ночь на 14 октября, когда украинские военные сообщили о перебоях в работе терминалов спутниковой связи. По их данным, устройства стали терять соединение при перемещении со скоростью выше 160 километров в час. Ограничения особенно затронули беспилотники, которым необходима постоянная связь с операторами.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ВСУ заявили, что даже кратковременное отключение терминалов затрудняет управление дронами. В результате некоторые операции пришлось отменить, а другие — пересмотреть с учётом новых технических ограничений. Украинская сторона утверждает, что заранее об изменениях её не предупредили.

На этом фоне Киев начал искать другие источники спутниковой связи. Однако, как отмечает Reuters, даже существующая европейская система OneWeb, принадлежащая оператору Eutelsat, не может стать полноценной заменой Starlink. У неё меньше спутников, другая архитектура сети, а переход потребует замены большого количества пользовательских терминалов.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье признал, что европейские мощности способны обеспечить Украине лишь часть необходимых услуг. Брюссель рассматривает использование системы защищённой связи GOVSATCOM и возможностей коммерческих операторов, но они пока не покрывают все потребности, которые обеспечивает американская инфраструктура.

Полноценную европейскую группировку IRIS² планируют развернуть не раньше 2029 года. Проект должен укрепить независимость ЕС в сфере спутниковой связи, однако решить нынешние проблемы Киева немедленно он не сможет.

Reuters также связывает ситуацию с более широкой зависимостью Украины от американских космических технологий. Помимо ограничений Starlink, украинские власти сообщали о случаях отсутствия своевременных предупреждений о российских ракетных ударах.

Таким образом, европейские страны могут предложить Киеву дополнительные каналы связи, но полностью отказаться от американских систем в ближайшее время Украине будет сложно.

Накануне Еврокомиссия признала, что Евросоюз пока не способен полностью заменить американскую спутниковую связь на Украине. Как сообщал Life.ru 14 октября, представитель ЕК Тома Ренье рассказал о переговорах по подключению Киева к европейской системе GOVSATCOM. В начале 2027 года её возможности рассчитывают расширить за счёт коммерческих операторов, однако полноценная защищённая спутниковая связь в рамках проекта IRIS² должна появиться лишь к 2029 году.