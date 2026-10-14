В ЕС признали невозможность заменить Starlink для Украины до 2029 года

Европейский союз не сможет в ближайшие годы полноценно заменить Украине американскую систему спутниковой связи Starlink. Собственные европейские мощности позволят обеспечить лишь часть необходимых услуг, а более широкие возможности появятся не раньше 2029 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье на брифинге в Брюсселе.

Вопрос о спутниковой связи возник на фоне сообщений об ограничениях в работе Starlink на Украине. Журналисты поинтересовались, способен ли Брюссель предложить Киеву полноценную альтернативу американскому сервису.

Ренье пояснил, что ЕС уже располагает системой защищённой спутниковой связи GOVSATCOM. Её запустили в январе 2026 года, объединив возможности государств — членов Евросоюза. Сейчас Брюссель ведёт переговоры о подключении к этой инфраструктуре Украины.

Следующим этапом станет использование коммерческих спутниковых мощностей. Еврокомиссия рассчитывает добавить их в GOVSATCOM в начале 2027 года, чтобы расширить возможности связи до появления собственной орбитальной группировки IRIS².

Полноценные услуги защищённой связи и сервисы для военных нужд в рамках IRIS² планируется предоставлять к 2029 году. Проект предусматривает создание группировки из более чем 300 спутников, которая должна уменьшить зависимость европейских стран от зарубежных операторов.

При этом запуск европейской инфраструктуры не означает автоматической замены всех возможностей Starlink. В Еврокомиссии говорят о постепенном расширении собственных сервисов, а конкретные условия их предоставления Киеву ещё обсуждаются.

Ранее Life.ru сообщал о введённых SpaceX ограничениях на работу Starlink для украинских военных. Терминалы начали терять соединение при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч, что создало проблемы для использования беспилотников. На этом фоне зависимость Киева от американской спутниковой инфраструктуры вновь оказалась в центре внимания.