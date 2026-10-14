Дроны замедляются, дроноводы «слепнут»: Ограничения Starlink вынудили ВСУ отменять боевые миссии
ВСУ сообщили об отмене боевых миссий из-за ограничений Starlink
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Ограничения спутниковой связи Starlink затруднили украинскую военную логистику и применение беспилотников. Часть боевых миссий пришлось отменить, а запуск скоростных ударных дронов стал практически невозможен. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ Украины. Проблемы также подтвердили источники «Интерфакс-Украина» и РБК-Украина в Минобороны страны.
По данным источников «Интерфакс-Украина», ограничения затронули военный пакет Starshield. Они зафиксировали прекращение работы связи при скорости движения выше 160 км/ч. При этом точный порог скорости и причины происходящего ещё проверяются.
В 7-м корпусе ДШВ описали сбои уже при 110–120 км/ч: связь с беспилотниками могла пропадать на 10–20 секунд. Аппараты продолжали полёт, однако операторы временно теряли возможность ими управлять.
Особенно серьёзно ограничения сказались на ударных беспилотниках средней дальности — Middle Strike. По объяснению военных, таким аппаратам необходимо быстро разгоняться при запуске. А медленные дроны становятся более лёгкой добычей для российской ПВО.
В результате с начала суток одному из подразделений беспилотных систем на Гуляйпольском направлении пришлось отменить часть боевых миссий. Источник РБК-Украина в Минобороны также сообщил о затруднениях с применением дронов средней дальности и военной логистикой.
Напомним, на украинской территории зафиксировали масштабный сбой в функционировании спутникового оборудования компании Илона Маска. Устройства начали массово терять соединение при передвижении со скоростью более 160 километров в час. Позже советник Владимира Зеленского подтвердил, что американская компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы спутниковой связи Starlink, используемой украинскими войсками.
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