Дроны замедляются, дроноводы «слепнут»: Ограничения Starlink вынудили ВСУ отменять боевые миссии

Ограничения спутниковой связи Starlink затруднили украинскую военную логистику и применение беспилотников. Часть боевых миссий пришлось отменить, а запуск скоростных ударных дронов стал практически невозможен. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ Украины. Проблемы также подтвердили источники «Интерфакс-Украина» и РБК-Украина в Минобороны страны.

По данным источников «Интерфакс-Украина», ограничения затронули военный пакет Starshield. Они зафиксировали прекращение работы связи при скорости движения выше 160 км/ч. При этом точный порог скорости и причины происходящего ещё проверяются.

В 7-м корпусе ДШВ описали сбои уже при 110–120 км/ч: связь с беспилотниками могла пропадать на 10–20 секунд. Аппараты продолжали полёт, однако операторы временно теряли возможность ими управлять.

Особенно серьёзно ограничения сказались на ударных беспилотниках средней дальности — Middle Strike. По объяснению военных, таким аппаратам необходимо быстро разгоняться при запуске. А медленные дроны становятся более лёгкой добычей для российской ПВО.

В результате с начала суток одному из подразделений беспилотных систем на Гуляйпольском направлении пришлось отменить часть боевых миссий. Источник РБК-Украина в Минобороны также сообщил о затруднениях с применением дронов средней дальности и военной логистикой.