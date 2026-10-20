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Опубликовано 20 октября, 22:37

Зеленский допустил восстановление Starlink на Украине в течение 48 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский допустил, что спутниковая связь Starlink на Украине заработает в течение 48 часов после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом он заявил на пресс-конференции в Осло.

«Мы решили, что, возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», — сказал он. По словам экс-комика, в разговоре затрагивались вопросы доступа к связи, поставок перехватчиков и разведывательных данных.

Зеленский выкатил Рубио список срочных требований по Starlink
Зеленский выкатил Рубио список срочных требований по Starlink

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведывательных данных Украине. По его словам, Киев вновь получает от Вашингтона информацию о пусках российских баллистических ракет. Он поблагодарил американскую сторону за восстановление системы раннего предупреждения, которая позволяет украинским военным заранее узнавать о приближающихся угрозах. При этом ограничения на использование спутниковой связи пока сохраняются.

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