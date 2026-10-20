Зеленский допустил восстановление Starlink на Украине в течение 48 часов

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский допустил, что спутниковая связь Starlink на Украине заработает в течение 48 часов после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом он заявил на пресс-конференции в Осло.

«Мы решили, что, возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», — сказал он. По словам экс-комика, в разговоре затрагивались вопросы доступа к связи, поставок перехватчиков и разведывательных данных.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведывательных данных Украине. По его словам, Киев вновь получает от Вашингтона информацию о пусках российских баллистических ракет. Он поблагодарил американскую сторону за восстановление системы раннего предупреждения, которая позволяет украинским военным заранее узнавать о приближающихся угрозах. При этом ограничения на использование спутниковой связи пока сохраняются.