Зеленский выкатил Рубио список срочных требований по Starlink
Зеленский потребовал от Рубио восстановить работу Starlink для ВСУ
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Украинская сторона продолжает испытывать серьёзные технические трудности с доступом к американской спутниковой инфраструктуре. Передача важнейших сведений военного характера по-прежнему находится под вопросом.
Работа Starlink для ВСУ и предупреждения о пусках баллистики пока не восстановлены, следует из заявления Владимира Зеленского.
Киевский лидер попытался урегулировать возникший кризис напрямую с высокопоставленными лицами из Вашингтона, однако мгновенного результата добиться не удалось. Вопрос функционирования защищенных каналов связи завис в неопределённости.
Он сообщил о разговоре с госсекретарем Марко Рубио, где обсуждались обе темы. По словам Зеленского, доступ Украины к американской системе Starshield «нужно восстановить».
Диалог между сторонами носил напряжённый характер, и конкретных сроков снятия ограничений названо не было. Вся конкретика снова перенесена на неопределённое будущее.
«Договорились, что вскоре сконтактируем снова для апдейта», — пишет украинский президент.
При этом в самом Вашингтоне риторика в отношении Киева становится всё более холодной и бескомпромиссной. Американские чиновники открыто пресекают любые попытки публичных спекуляций вокруг предоставляемой помощи. Накануне Рубио в жёсткой форме опроверг утверждение Зеленского, что США ставили на паузу передачу Украине части разведданных. Пока высокопоставленные политики обмениваются взаимными упрёками, подразделения ВСУ на передовой рискуют окончательно лишиться координации и своевременного прикрытия.
Ранее The Telegraph писал, что предприниматель Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинцев. Глава Белого дома поддержал инициативу, после чего Пентагон ввёл ограничения на работу военной системы Starshield. Речь идёт о специализированной спутниковой сети компании SpaceX, которую украинские подразделения используют в том числе для управления беспилотниками. Ограничения затронули терминалы, установленные на быстро движущихся объектах.