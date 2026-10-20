Зеленский выкатил Рубио список срочных требований по Starlink

Украинская сторона продолжает испытывать серьёзные технические трудности с доступом к американской спутниковой инфраструктуре. Передача важнейших сведений военного характера по-прежнему находится под вопросом.

Работа Starlink для ВСУ и предупреждения о пусках баллистики пока не восстановлены, следует из заявления Владимира Зеленского.

Киевский лидер попытался урегулировать возникший кризис напрямую с высокопоставленными лицами из Вашингтона, однако мгновенного результата добиться не удалось. Вопрос функционирования защищенных каналов связи завис в неопределённости.

Он сообщил о разговоре с госсекретарем Марко Рубио, где обсуждались обе темы. По словам Зеленского, доступ Украины к американской системе Starshield «нужно восстановить».

Диалог между сторонами носил напряжённый характер, и конкретных сроков снятия ограничений названо не было. Вся конкретика снова перенесена на неопределённое будущее.

«Договорились, что вскоре сконтактируем снова для апдейта», — пишет украинский президент.

При этом в самом Вашингтоне риторика в отношении Киева становится всё более холодной и бескомпромиссной. Американские чиновники открыто пресекают любые попытки публичных спекуляций вокруг предоставляемой помощи. Накануне Рубио в жёсткой форме опроверг утверждение Зеленского, что США ставили на паузу передачу Украине части разведданных. Пока высокопоставленные политики обмениваются взаимными упрёками, подразделения ВСУ на передовой рискуют окончательно лишиться координации и своевременного прикрытия.