Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными с США

США возобновили передачу разведывательных данных Украине, а ограничения на работу спутниковой системы Starlink могут снять в ближайшие 48 часов. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Осло после переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

По словам Зеленского, Киев якобы вновь получает от Вашингтона информацию о пусках российских баллистических ракет. Он поблагодарил американскую сторону за восстановление системы раннего предупреждения, которая позволяет украинским военным заранее узнавать о приближающихся угрозах.

При этом ограничения на использование спутниковой связи пока сохраняются. Зеленский рассчитывает, что полноценную работу Starlink удастся восстановить в течение двух суток. Ранее он жаловался на перебои в работе Starlink и Starshield, а также на нехватку ракет-перехватчиков для американских комплексов ПВО Patriot.

Все эти вопросы украинский политик ранее обсудил с госсекретарём США Марко Рубио. Речь шла о поставках вооружений, обмене разведывательной информацией и восстановлении спутниковой связи, от которой зависит работа ряда систем ВСУ.

Переговоры в Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал конструктивными. Он также сообщил, что 21 октября Уиткофф отправится в Санкт-Петербург для обсуждения с российской стороной предложений, подготовленных на встрече с Киевом и европейскими партнёрами.