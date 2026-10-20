Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными с США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США возобновили передачу разведывательных данных Украине, а ограничения на работу спутниковой системы Starlink могут снять в ближайшие 48 часов. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Осло после переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.
По словам Зеленского, Киев якобы вновь получает от Вашингтона информацию о пусках российских баллистических ракет. Он поблагодарил американскую сторону за восстановление системы раннего предупреждения, которая позволяет украинским военным заранее узнавать о приближающихся угрозах.
При этом ограничения на использование спутниковой связи пока сохраняются. Зеленский рассчитывает, что полноценную работу Starlink удастся восстановить в течение двух суток. Ранее он жаловался на перебои в работе Starlink и Starshield, а также на нехватку ракет-перехватчиков для американских комплексов ПВО Patriot.
Все эти вопросы украинский политик ранее обсудил с госсекретарём США Марко Рубио. Речь шла о поставках вооружений, обмене разведывательной информацией и восстановлении спутниковой связи, от которой зависит работа ряда систем ВСУ.
Переговоры в Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал конструктивными. Он также сообщил, что 21 октября Уиткофф отправится в Санкт-Петербург для обсуждения с российской стороной предложений, подготовленных на встрече с Киевом и европейскими партнёрами.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский обратился к Марко Рубио с требованием восстановить полноценную работу Starlink и передачу разведывательных данных о баллистических атаках. При этом ещё 18 октября украинский политик утверждал, что США возобновили обмен разведданными после трёхдневного перерыва. По его словам, Вашингтон обладает уникальными возможностями раннего обнаружения пусков баллистических ракет, которыми не располагают европейские союзники Киева.
Между тем Кремль рассчитывает на скорую встречу Владимира Путина со Стивом Уиткоффом после переговоров американского посредника в Осло. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выслушать результаты консультаций США с Киевом и европейскими странами. При этом точное место и время встречи Путина с американскими представителями в Кремле пока не подтвердили.
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