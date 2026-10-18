Зеленский возмутился остановкой получения от США данных о баллистических атаках

Украина трое суток не получала от США разведданные о российских баллистических атаках, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, сейчас передача этой информации уже возобновилась.

Зеленский сообщил, что Киев получает разведывательную информацию от многих союзников, включая европейские страны. Однако, как он утверждает, уникальными данными, позволяющими предупреждать о применении Россией баллистических ракет, располагают только США.

«Мы не получали данные о баллистических атаках в течение трёх суток», — сказал он. Возобновление обмена Зеленский прокомментировал словами: «Теперь это работает».

Он также выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину либо займёт нейтральную позицию.