Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 18:42

США продолжают передавать разведданные Украине, заявил Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал делиться разведывательной информацией с Украиной. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, мы этого не делали. Мы им помогаем», — сказал американский лидер.

Сибига объяснил отсутствие предупреждения по Киеву особенностью ракеты ВС РФ
Сибига объяснил отсутствие предупреждения по Киеву особенностью ракеты ВС РФ

До этого Life.ru сообщал, что США обсуждали возможность прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по российским НПЗ. По информации Axios, тема поднималась на переговорах с украинской делегацией в Майами. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что Украина 12 октября не получила от Штатов данные о запуске баллистических ракет по Киеву. А представитель Белого дома Кэти Захария не смогла уточнить, продолжается ли передача такой информации Киеву.

Больше новостей о международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar