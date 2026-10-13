США продолжают передавать разведданные Украине, заявил Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал делиться разведывательной информацией с Украиной. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нет, мы этого не делали. Мы им помогаем», — сказал американский лидер.
До этого Life.ru сообщал, что США обсуждали возможность прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по российским НПЗ. По информации Axios, тема поднималась на переговорах с украинской делегацией в Майами. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что Украина 12 октября не получила от Штатов данные о запуске баллистических ракет по Киеву. А представитель Белого дома Кэти Захария не смогла уточнить, продолжается ли передача такой информации Киеву.
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