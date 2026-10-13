Сибига объяснил отсутствие предупреждения по Киеву особенностью ракеты ВС РФ

США продолжают передавать Украине разведывательные данные, несмотря на появившиеся предположения о возможном прекращении такого обмена. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Вы спрашиваете, продолжаем ли мы получать разведывательные данные от американской стороны. Да, наше сотрудничество продолжается», — сказал он.

Сибига также подтвердил, что предупреждение о воздушной угрозе вечером 12 октября действительно поступило с задержкой. По его словам, это было связано с особенностями применённого вооружения, а не с прекращением передачи разведданных со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что партнёры не предупредили Киев о пуске баллистических ракет. По его словам, такая информация критически важна для своевременного оповещения населения.

На этом фоне в украинских источниках появилась версия, что Вашингтон мог ограничить передачу разведданных. Однако украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш призвал не спешить с выводами. По его словам, пуски ракет из комплексов С-400 уже раньше не всегда фиксировались разведывательными службами партнёров Украины.

Ранее СМИ сообщали, что представители администрации США могли пригрозить Киеву ограничением разведывательной поддержки из-за ударов по российским НПЗ. Источники Reuters отрицали, что такие угрозы действительно звучали.