Ракеты, разведка и Starlink: Зеленский предъявил Рубио список хотелок

Владимир Зеленский обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призывом поставить ракеты-перехватчики, предоставить данные о баллистических атаках и восстановить полноценную работы спутниковых систем связи. Список требований он опубликовал в соцсетях.

«Во-первых, это перехватчики для защиты от баллистических ракет, которые необходимы для защиты жизней. Во-вторых, это система раннего предупреждения о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно», — написал он.

По словам Зеленского, главной темой разговора стала защита украинских городов от ракетных ударов. Киев рассчитывает получить от Вашингтона дополнительные средства противовоздушной обороны, способные перехватывать баллистические цели.

Третьим вопросом стала работа спутниковых систем Starlink и Starshield компании SpaceX. Зеленский сообщил, что обсуждал с Рубио сложившуюся ситуацию, однако конкретных договорённостей в опубликованном сообщении не раскрыл.

Разговор состоялся на фоне сообщений об ограничениях в работе спутниковой связи, используемой украинскими военными. Ранее представители Киева заявляли о проблемах с доступом к отдельным функциям Starshield, которые необходимы в том числе для управления беспилотниками.