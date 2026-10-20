Ракеты, разведка и Starlink: Зеленский предъявил Рубио список хотелок
Зеленский выдвинул список требований Марко Рубио
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Владимир Зеленский обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призывом поставить ракеты-перехватчики, предоставить данные о баллистических атаках и восстановить полноценную работы спутниковых систем связи. Список требований он опубликовал в соцсетях.
«Во-первых, это перехватчики для защиты от баллистических ракет, которые необходимы для защиты жизней. Во-вторых, это система раннего предупреждения о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно», — написал он.
По словам Зеленского, главной темой разговора стала защита украинских городов от ракетных ударов. Киев рассчитывает получить от Вашингтона дополнительные средства противовоздушной обороны, способные перехватывать баллистические цели.
Третьим вопросом стала работа спутниковых систем Starlink и Starshield компании SpaceX. Зеленский сообщил, что обсуждал с Рубио сложившуюся ситуацию, однако конкретных договорённостей в опубликованном сообщении не раскрыл.
Разговор состоялся на фоне сообщений об ограничениях в работе спутниковой связи, используемой украинскими военными. Ранее представители Киева заявляли о проблемах с доступом к отдельным функциям Starshield, которые необходимы в том числе для управления беспилотниками.
Ранее Киев уже жаловался на перебои с американской военной помощью. 13 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила от США предупреждение о запуске баллистических ракет. Позднее он уточнил, что передача таких разведданных прерывалась на трое суток, но затем была восстановлена. Одновременно ВСУ столкнулись с ограничениями спутниковой связи: по сообщениям украинской стороны, терминалы Starlink переставали работать при движении на высоких скоростях, что осложнило применение беспилотников. При этом Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не предоставил Киеву доступ к военной системе Starshield для дальнобойных ударов по территории РФ. Госсекретарь также отверг обвинения в причастности Белого дома к замедлению Starlink. На фоне этих проблем Зеленский обратился к Франции за помощью в поиске альтернативных возможностей спутниковой связи, подчеркнув, что полностью отказываться от американской системы Киев не намерен.
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