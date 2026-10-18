Рубио опроверг причастность Белого дома к ограничениям Starlink на Украине

Белый дом не отдавал распоряжений замедлять спутниковую связь Starlink на Украине, в том числе для ограничения возможностей украинских беспилотников. Об этом заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, комментируя обвинения Владимира Зеленского. По словам американского чиновника, перебои не были результатом целенаправленных действий администрации Дональда Трампа.

«Мы не имеем к этому отношения. Никто не отдавал распоряжений об ограничении скорости Starlink. Это просто произошло, но, насколько я понимаю, сейчас всё уже восстановлено и работает как прежде», — сказал Рубио журналистам 17 октября перед вылетом в Узбекистан.

Госсекретарь также усомнился в достоверности утверждений Зеленского. Он подчеркнул, что сообщения о намеренном замедлении интернета по распоряжению Белого дома категорически не соответствуют действительности.