Рубио опроверг причастность Белого дома к ограничениям Starlink на Украине
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Белый дом не отдавал распоряжений замедлять спутниковую связь Starlink на Украине, в том числе для ограничения возможностей украинских беспилотников. Об этом заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, комментируя обвинения Владимира Зеленского. По словам американского чиновника, перебои не были результатом целенаправленных действий администрации Дональда Трампа.
«Мы не имеем к этому отношения. Никто не отдавал распоряжений об ограничении скорости Starlink. Это просто произошло, но, насколько я понимаю, сейчас всё уже восстановлено и работает как прежде», — сказал Рубио журналистам 17 октября перед вылетом в Узбекистан.
Госсекретарь также усомнился в достоверности утверждений Зеленского. Он подчеркнул, что сообщения о намеренном замедлении интернета по распоряжению Белого дома категорически не соответствуют действительности.
Ранее Зеленский пожаловался на ограничения при использовании спутниковой связи Starlink и её военной версии Starshield. По его словам, украинские беспилотники теряют связь при достижении скорости около 161 км/ч, что мешает перехватывать скоростные воздушные цели. Киев утверждает, что аналогичные ограничения на территории стран Евросоюза отсутствуют.