Рубио: Украина просит Starshield для ударов вглубь России, но не имеет доступа

Украина пока не получила доступ к американской военной системе спутниковой связи Starshield. Вашингтон обсуждает с Киевом возможность её использования, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведётся обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использовать», — рассказал Рубио журналистам перед вылетом в Узбекистан.

Госсекретарь пояснил, что Starshield и Starlink предназначены для разных задач. Starlink представляет собой коммерческий сервис спутниковой связи, который работает по правилам для гражданских продуктов. Starshield, напротив, разработали для оборонных нужд. Эту систему используют вооружённые силы США.

По словам Рубио, украинская сторона уже обращалась к Вашингтону с просьбой предоставить доступ к Starshield. Киев рассчитывал применять военную спутниковую систему для нанесения ударов вглубь России.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в работе спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield для ВСУ. По его мнению, эти меры затрагивают именно украинский сегмент спутниковой сети.