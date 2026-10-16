Нет, ты! СМИ узнали, кто на самом деле лишил ВСУ нормального доступа к Starshield

Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость работы спутниковой системы Starshield для украинских военных. Американский лидер согласился с этой инициативой, после чего Пентагон ввёл соответствующие ограничения, сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, речь шла именно о снижении скорости соединения для терминалов, используемых ВСУ. В ночь на 14 октября украинские военные сообщили, что связь начала пропадать при движении быстрее 160 км/ч, что осложнило работу беспилотников и проведение ряда операций.

Источники The Telegraph утверждают, что Маск сам поднял этот вопрос в разговоре с Трампом, а президент США одобрил предложение. Затем распоряжение было передано американскому военному ведомству, которое контролирует использование Starshield.

Reuters ранее со ссылкой на двух американских чиновников и представителя одной из западных стран сообщил, что приказ действительно поступил из Белого дома. При этом агентству не удалось установить, кто именно был инициатором решения. Трамп это отрицает.

Сам Маск после начала перебоев подчёркивал, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США и военные ограничения определяет Вашингтон.

Ранее Life.ru писал, что распоряжение ограничить Starshield для Украины, по данным Reuters, поступило из Белого дома. Тогда источники также не смогли назвать конкретного автора решения.