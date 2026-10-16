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Регион
Опубликовано 16 октября, 21:25

Бабиш раскритиковал Трампа за договорённости с Путиным по дизельному топливу

Премьер Чехии Бабиш заявил, что Трамп подвёл Европу из-за сделки с Путиным

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert / АР

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert / АР

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент США Дональд Трамп подвёл Европу, договорившись с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу дизельного топлива. Об этом чешский политик сообщил журналистам на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Факт в том, что война продолжается, Европа вышла из игры, а Трамп, который ведёт дела с Путиным, в действительности нас подвёл. Мы должны что-то предпринять», — сказал Бабиш.

Чешский премьер выразил недовольство тем, что европейские страны, по его оценке, оказались в стороне от переговорного процесса.

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Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что прямые поставки дизтоплива в США сократят расходы российских нефтекомпаний и увеличат доходы бюджета, так как торговля без посредников выгоднее. Но одного разрешения на импорт мало — санкции против самих компаний сохраняются, и для прямых сделок их тоже придётся решить; вариантом он назвал временное снятие ограничений с отдельных производителей.

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Анастасия Никонорова
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