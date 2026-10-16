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Опубликовано 16 октября, 16:43

«Ситуация стабилизируется»: Как дизельная сделка Путина и Трампа поможет России

Эксперт Юшков: Прямой экспорт дизеля в США может увеличить доходы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Прямые поставки дизельного топлива в США могут сократить расходы российских нефтяных компаний и увеличить поступления в бюджет, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, торговля без посредников позволит производителям оставлять себе больше доходов.

Однако одного разрешения на импорт российского дизеля недостаточно: санкции против самих нефтяных компаний сохраняются. Для прямых сделок потребуется решить и этот вопрос. Возможным вариантом эксперт назвал временное снятие ограничений с отдельных производителей.

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На внутреннем рынке аналитик ожидает дальнейшей стабилизации. Завершение отпускного сезона снижает потребление бензина, а окончание сельскохозяйственных работ — спрос на дизель.

«Но дизель мы гораздо больше производим, чем бензин. Поэтому с точки зрения спроса он весь снижается, к зиме будет ещё ниже, поэтому у нас ситуация стабилизируется», — пояснил собеседник радио «Комсомольская правда».

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Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что российские и американские компании начали переговоры о поставках дизеля, к которым подключились министерства энергетики двух стран. Он также допустил увеличение российского экспорта до 3,5 млн тонн в месяц к концу 2026 года.

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