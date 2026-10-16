«Ситуация стабилизируется»: Как дизельная сделка Путина и Трампа поможет России

Прямые поставки дизельного топлива в США могут сократить расходы российских нефтяных компаний и увеличить поступления в бюджет, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, торговля без посредников позволит производителям оставлять себе больше доходов.

Однако одного разрешения на импорт российского дизеля недостаточно: санкции против самих нефтяных компаний сохраняются. Для прямых сделок потребуется решить и этот вопрос. Возможным вариантом эксперт назвал временное снятие ограничений с отдельных производителей.

На внутреннем рынке аналитик ожидает дальнейшей стабилизации. Завершение отпускного сезона снижает потребление бензина, а окончание сельскохозяйственных работ — спрос на дизель.

«Но дизель мы гораздо больше производим, чем бензин. Поэтому с точки зрения спроса он весь снижается, к зиме будет ещё ниже, поэтому у нас ситуация стабилизируется», — пояснил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что российские и американские компании начали переговоры о поставках дизеля, к которым подключились министерства энергетики двух стран. Он также допустил увеличение российского экспорта до 3,5 млн тонн в месяц к концу 2026 года.