Дизельный клин: Сделка Путина и Трампа ударила по отношениям США и Британии

Договорённость России и США о поставках дизельного топлива могла усилить противоречия между Вашингтоном и Лондоном, последствия которых уже отражаются на ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik.

По его оценке, Москве удалось воспользоваться разницей в интересах западных союзников и создать дополнительный повод для разногласий. Политик считает, что соглашение глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало не только экономическим шагом, но и важным дипломатическим успехом российской стороны.

«Стоит поаплодировать Путину, который такой элегантной дизельной сделкой фактически вбил ещё один клин раздора прямо между Британией и США», — сказал собеседник.

В качестве возможных последствий он назвал ограничения в работе спутниковой системы Starlink, используемой украинскими военными, а также растущее раздражение Вашингтона из-за действий британских властей.

По мнению общественного деятеля, Лондон всё чаще проводит собственную линию, не учитывая американские интересы. Именно этим он объясняет нарастающее напряжение между странами.

Ранее Life.ru сообщал о возможном сближении Москвы и Вашингтона на фоне дизельной сделки. По оценке издания, энергетические договорённости способны ослабить позиции Киева и осложнить положение европейских государств, которые одновременно зависят от американских энергоресурсов и поддерживают санкционное давление на Россию.