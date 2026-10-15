Владимир Зеленский столкнулся с серьёзным психологическим давлением на фоне ухудшения отношений с новой администрацией США. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала, охарактеризовав состояние украинского лидера как «европейский срыв».

Причиной напряжения стало прекращение обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Киевом. Ранее сам Зеленский признал, что Украина не получила своевременных предупреждений о пусках баллистических ракет, из-за чего в Киеве не сработали сигналы воздушной тревоги. В свою очередь, издание Politico со ссылкой на американскую сторону объяснило это техническими сбоями, вызванными неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа обсуждают возможность ограничения разведывательной поддержки Киева. По сведениям американского издания Semafor, президент США рассматривает прекращение передачи информации, которую украинские военные используют для ударов по объектам на территории России. Один из источников газеты утверждал, что Трамп крайне раздражён сложившейся ситуацией и способен отдать соответствующий приказ.