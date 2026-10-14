Semafor: Белый дом обсуждает прекращение передачи разведданных Украине

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность прекратить или ограничить передачу разведывательной информации Украине. Единого мнения в Белом доме пока нет, а директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против такой меры. Об этом сообщает американское издание Semafor со ссылкой на чиновника администрации.

«Трамп сильно раздражён. Он может отдать такой приказ», — заявил собеседник издания.

По информации источника, одним из возможных решений станет прекращение передачи Киеву разведданных, которые украинские военные используют для ударов по объектам на территории России. При этом обсуждение затрагивает и перспективы дальнейшего разведывательного сотрудничества между двумя странами.

Собеседник Semafor отметил, что окончательной договорённости внутри американской администрации пока нет. В частности, против ограничения обмена информацией выступает глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Сам Трамп, по словам источника, крайне недоволен сложившейся ситуацией.

Ранее Дональд Трамп подтвердил продолжение передачи американских разведданных Украине. Отвечая на вопрос журналистов, президент США отверг утверждения о прекращении такого сотрудничества и подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оказывает Киеву помощь. До этого издание Axios сообщило об обсуждении возможных ограничений на переговорах американских и украинских представителей в Майами. По данным журналистов, разногласия возникли из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Позднее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от партнёров предварительного предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву.