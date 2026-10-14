Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 22:42

Semafor: Белый дом обсуждает прекращение передачи разведданных Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность прекратить или ограничить передачу разведывательной информации Украине. Единого мнения в Белом доме пока нет, а директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против такой меры. Об этом сообщает американское издание Semafor со ссылкой на чиновника администрации.

«Трамп сильно раздражён. Он может отдать такой приказ», — заявил собеседник издания.

По информации источника, одним из возможных решений станет прекращение передачи Киеву разведданных, которые украинские военные используют для ударов по объектам на территории России. При этом обсуждение затрагивает и перспективы дальнейшего разведывательного сотрудничества между двумя странами.

Собеседник Semafor отметил, что окончательной договорённости внутри американской администрации пока нет. В частности, против ограничения обмена информацией выступает глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Сам Трамп, по словам источника, крайне недоволен сложившейся ситуацией.

«Толкают не туда»: Зеленский нашёл виновных в решении Трампа договориться с Россией
«Толкают не туда»: Зеленский нашёл виновных в решении Трампа договориться с Россией

Ранее Дональд Трамп подтвердил продолжение передачи американских разведданных Украине. Отвечая на вопрос журналистов, президент США отверг утверждения о прекращении такого сотрудничества и подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оказывает Киеву помощь. До этого издание Axios сообщило об обсуждении возможных ограничений на переговорах американских и украинских представителей в Майами. По данным журналистов, разногласия возникли из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Позднее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от партнёров предварительного предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву.

Больше новостей о международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar