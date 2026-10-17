«Не можем сбивать дроны»: Зеленский пожаловался на проблемы в работе Starlink

Украинские военные столкнулись с ограничениями спутниковой связи Starlink, которые мешают применять скоростные беспилотники для перехвата российских воздушных целей. При этом в странах Евросоюза аналогичных затруднений, по утверждению Киева, не наблюдается. О проблеме рассказал Владимир Зеленский.

По словам украинского политика, на территории страны терминалы перестают поддерживать устойчивое соединение при движении со скоростью 161 км/ч. Для сравнения, в Европе оборудование продолжает функционировать даже после преодоления отметки в 180 км/ч. Таким образом, ограничения затрагивают именно украинский сегмент спутниковой сети, считает Зеленский.

Ситуация особенно осложняет использование дронов-перехватчиков, которым необходимо развивать высокую скорость для уничтожения реактивных беспилотников. Потеря сигнала во время полёта может привести к срыву операции и утрате аппарата.

«Мы теряем и дроны, и связь. К сожалению, сегодня мы не можем использовать технологию Starlink или Starshield на территории нашей страны для сбития реактивных [БПЛА]», — заявил Зеленский.

Ранее Life.ru сообщал, что ограничения Starlink для украинских военных до сих пор не отменены полностью. Несмотря на частичное восстановление работы оборудования, проблемы с доступом к спутниковой сети сохранялись. До этого украинские подразделения жаловались на внезапную потерю соединения и отмену отдельных операций с беспилотниками.