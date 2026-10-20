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Регион
Опубликовано 20 октября, 12:35

Уиткофф может вскоре встретиться с Путиным: Кремль ждёт новостей от США после переговоров в Осло

Песков допустил скорую встречу Путина с Уиткоффом после переговоров в Осло

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле рассчитывают в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителя США после переговоров по Украине в Осло.

«Надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу и американские переговорщики, в частности Уиткофф, смогут проинформировать Путина о своих контактах с украинцами и европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду важных тем», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва придаёт большое значение подобным контактам. По его словам, встречи с американскими посредниками помогают поддерживать диалог по ключевым вопросам двусторонних отношений.

«Каждый раз такие встречи важны, своевременны и содержательны. Мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков», — добавил пресс-секретарь президента.

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Во вторник, 20 октября, в Осло проходят переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, Стива Уиткоффа и представителей европейских стран. Ожидается, что американская сторона обсудит с Киевом и его союзниками возможные пути завершения конфликта. Точная дата следующей встречи Уиткоффа с Путиным пока не объявлена.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. Встреча продолжалась более трёх часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным и доверительным.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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