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Регион
Опубликовано 20 октября, 13:01

Петербург под вопросом: Кремль не раскрыл место встречи Путина с посланниками Трампа

Песков пообещал сообщить дату и место встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Кремль своевременно объявит дату и место встречи президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, действительно ли переговоры состоятся в Санкт-Петербурге.

Уиткофф готовит поездку в Москву для встречи с Путиным после переговоров в Осло
Уиткофф готовит поездку в Москву для встречи с Путиным после переговоров в Осло

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца октября. По данным Axios, американские представители рассчитывают обсудить с Путиным новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Однако 15 октября Песков заявил об отсутствии конкретной информации о сроках их визита.

Тем временем 18 октября Владимир Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили результаты предыдущих консультаций во Флориде и дальнейшие дипломатические шаги. При этом о конкретных договорённостях по итогам беседы украинский политик не сообщил.

Больше новостей о российско-американских отношениях, дипломатии и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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