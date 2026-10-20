Петербург под вопросом: Кремль не раскрыл место встречи Путина с посланниками Трампа
Песков пообещал сообщить дату и место встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Обложка © Life.ru.
Кремль своевременно объявит дату и место встречи президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча», — сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил на вопрос, действительно ли переговоры состоятся в Санкт-Петербурге.
Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца октября. По данным Axios, американские представители рассчитывают обсудить с Путиным новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Однако 15 октября Песков заявил об отсутствии конкретной информации о сроках их визита.
Тем временем 18 октября Владимир Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили результаты предыдущих консультаций во Флориде и дальнейшие дипломатические шаги. При этом о конкретных договорённостях по итогам беседы украинский политик не сообщил.
Больше новостей о российско-американских отношениях, дипломатии и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.