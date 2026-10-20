Петербург под вопросом: Кремль не раскрыл место встречи Путина с посланниками Трампа

Кремль своевременно объявит дату и место встречи президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, действительно ли переговоры состоятся в Санкт-Петербурге.

Тем временем 18 октября Владимир Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили результаты предыдущих консультаций во Флориде и дальнейшие дипломатические шаги. При этом о конкретных договорённостях по итогам беседы украинский политик не сообщил.