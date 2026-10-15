Кремль не подтвердил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

В Кремле пока нет информации о скором визите в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Пока никакой информации на этот счёт нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время, вплоть до предстоящих выходных. Конкретные даты возможных переговоров официально не назывались.

Ещё 9 октября Песков допускал, что визит американских представителей в Москву может состояться в течение месяца. Тогда он подчёркивал, что российская сторона будет рада их принять, если они захотят обсудить результаты контактов с Киевом.

Позднее появились сообщения, что американские переговорщики решили отложить поездку. Перед новыми контактами с Москвой они намеревались получить более чёткое понимание позиции Украины и европейских стран по предложениям об урегулировании конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву на фоне сложностей с позицией Киева. Американские представители, по данным СМИ, хотели сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские партнёры поддержать новое единое предложение для российской стороны.

Последнийвизит Стива Уиткоффа в Россию состоялся 5 сентября 2026 года. Тогда спецпосланник президента США приехал в Москву вместе с Джаредом Кушнером и встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Для Уиткоффа это была уже восьмая поездка в Россию в качестве американского переговорщика. На следующий день он и Кушнер отправились в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.