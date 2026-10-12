Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию, но после разъяснений Киева

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сохраняют намерение посетить Москву, однако перед поездкой хотят получить чёткое понимание позиции Киева. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с чётким пониманием этой позиции», — сказал собеседник агентства. Он также не исключил, что визит состоится в ближайшие две недели: по его словам, «все опции на столе».

Перспективы поездки обсуждаются на фоне переговоров представителей США, Украины и европейских партнёров, которые прошли 9 октября в Майами. Во встрече участвовали представители Великобритании, Германии, Франции, Еврокомиссии и НАТО. Второй день переговоров, запланированный на 10 октября, отменили.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что американская сторона может добиваться от Киева уступок, в том числе угрожая прекращением передачи разведданных. При этом американский чиновник, опрошенный изданием, отрицал, что Вашингтон выдвигал такую угрозу, и пояснял, что переговорщики напоминали Украине о поддержке со стороны США. Axios также сообщил, что Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву: Вашингтон намерен сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские страны поддержать новое предложение по урегулированию конфликта.