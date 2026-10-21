В Норвегии раскрыли итоги переговоров с США перед визитом Уиткоффа в РФ

Переговоры представителей США, Украины и европейских стран в Осло прошли конструктивно и позволили продвинуть обсуждение мирного урегулирования. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции по итогам консультаций.

«Сегодня мы провели хорошие и конструктивные переговоры, необходимые после событий прошлой недели», — заявил Стёре.

По словам норвежского премьера, участники встречи обсудили территориальные вопросы, возможные санкции против России и гарантии безопасности Украины. Отдельное внимание уделили экономическому восстановлению страны после завершения конфликта и будущему устройству европейской системы безопасности.

Стёре отметил, что американские и европейские представители совместно с украинской стороной проделали значительную работу над ключевыми положениями возможного соглашения. Подготовленные предложения Уиткофф намерен представить российскому руководству во время предстоящего визита в Санкт-Петербург.

Норвежский премьер допустил, что дальнейшие консультации могут создать условия для встречи на уровне лидеров государств. При этом он подчеркнул, что дипломатическая работа продолжается и сторонам ещё предстоит согласовать ряд вопросов.

Во встрече в Осло участвовали главарь киевского руководства Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи. После пресс-конференции участники также планировали обсудить дальнейшие действия с советниками по национальной безопасности представителей Евросоюза, НАТО, Великобритании, Германии и Италии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о достижении прогресса на переговорах по Украине в Осло. По его словам, участникам консультаций удалось определить отдельные положения, которые могут лечь в основу будущего мирного соглашения. Эти предложения американская делегация намерена представить российской стороне 21 октября в Санкт-Петербурге.