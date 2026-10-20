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Опубликовано 20 октября, 23:57

Стубб заявил о найденных в Осло «элементах мира» для переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Участникам переговоров в Осло удалось согласовать некоторые элементы возможного мирного урегулирования украинского конфликта. Эти предложения уже 21 октября представят российской стороне в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции по итогам встречи представителей США, Украины и европейских стран.

«Я думаю, мы достигли настоящего прогресса. Мы нашли некоторые элементы мира, над которыми продолжат работу в Санкт-Петербурге завтра», — рассказал финский лидер.

По словам Стубба, участники встречи в Осло обсудили вопросы безопасности и экономики, а также возможные механизмы прекращения боевых действий.

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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Норвегии США подтвердили готовность обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых по силе с пятой статьёй договора НАТО о коллективной обороне. По словам эксс-комика, Вашингтон согласился с необходимостью сильных гарантий безопасности для Киева.

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Виталий Приходько
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