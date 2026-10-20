США подтвердили готовность обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых по силе с пятой статьёй договора НАТО о коллективной обороне. Об этом главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Осло по итогам переговоров с американскими и европейскими представителями.

По словам Зеленского, Вашингтон согласился с необходимостью сильных гарантий безопасности для Киева. Стороны рассмотрели несколько вариантов, включая механизмы по образцу пятой статьи НАТО. Все предложения уже оформлены в документ, который должен стать предметом дальнейших переговоров.

Представить документ Москве поручено спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Зеленский рассчитывает узнать позицию Москвы в течение суток после визита американского дипломата в Россию.

При этом содержание возможного соглашения полностью не раскрывается. Ранее Зеленский утверждал, что Вашингтон увязывает предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из остающейся под контролем Киева части Донбасса. Сохраняется ли такое условие в обсуждаемом документе, он не уточнил.

Ранее Life.ru писал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила США в попытках заставить Украину капитулировать на условиях России. При этом она считает, что украинские власти до сих пор не согласились на такие условия исключительно благодаря поддержке ЕС. Глава евродипломатии также потребовала предоставить Европе место за столом переговоров по урегулированию конфликта.