Европа рассматривает два сценария урегулирования конфликта, которые могут стать предметом будущего диалога с Москвой: прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения в обмен на отказ Украины от членства в НАТО или передача России оставшейся части Донбасса с последующим вступлением Киева в Альянс.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с «Царьградом» заявил, что оба варианта неприемлемы для России, поскольку страна выигрывает конфликт и не имеет оснований останавливаться на достигнутых рубежах. Он также подчеркнул, что любые западные гарантии ненадёжны, так как сегодняшние обещания завтра могут быть отменены новыми политиками, а сами договорённости остаются «просто бумажками».

Безпалько считает, что Европа предлагает заведомо неприемлемые условия с целью создать удобную картину для будущих обвинений России в нежелании мира. По его мнению, аналогичную тактику применяла Украина, предлагая перемирия или моратории на удары именно тогда, когда российские действия становились наиболее эффективными.

Эксперт также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о невозможности отмены санкций, что делает разговоры о нормализации экономических отношений преждевременными. Евробюрократия, по оценке Безпалько, находится в оппозиции к Дональду Трампу и «откровенно его пережидают», что блокирует любые реальные шаги к урегулированию.

Комментируя заявления Трампа о том, что Украину пора представлять кому-то другому и что США ничего не получили взамен помощи Киеву, Безпалько назвал это давлением на Владимира Зеленского с целью вынудить его к уступкам под угрозой замены на другого лидера. При этом эксперт указал, что тезис об отсутствии выгод для США является преувеличением: американский ВПК получил рекордные заказы, а Вашингтон извлекает геополитические дивиденды.

Безпалько посоветовал оценивать слова Трампа исключительно по действиям, напомнив о войне в Афганистане, где затраты США оказались колоссальными. Визит Стива Уиткоффа в Осло и трёхсторонний формат переговоров он назвал замороженными, подчеркнув отсутствие конкретики.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры с Россией другому представителю Киева. До этого хозяин Белого дома усомнился в желании украинского руководства заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств.