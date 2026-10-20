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Регион
Опубликовано 20 октября, 17:04

Рубио признал обострение отношений Вашингтона и Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Между США и Украиной возникло серьёзное напряжение, подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Именно из-за разногласий Вашингтон и Киев провели 20 октября телефонный разговор, который продолжался 45 минут.

Во время визита в Индию глава Госдепартамента рассказал журналистам, что президент Дональд Трамп раздражён позицией украинских властей по урегулированию конфликта. Отвечая на вопрос о состоянии отношений двух стран, дипломат признал наличие проблем.

США неоднократно выступали против ударов ВСУ по энергетике России, заявил Рубио
США неоднократно выступали против ударов ВСУ по энергетике России, заявил Рубио

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры с Россией другому представителю Киева. Такое заявление американский лидер сделал 19 октября во время общения с журналистами. До этого хозяин Белого дома усомнился в желании украинского руководства заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Трамп также обратил внимание на масштаб разрушений и потерь, понесённых страной за время конфликта. В частности, он упомянул утрату значительной части территорий и сокращение мужского населения Украины.

Больше новостей о дипломатических разногласиях, международных отношениях и переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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