Рубио признал обострение отношений Вашингтона и Киева

Во время визита в Индию глава Госдепартамента рассказал журналистам, что президент Дональд Трамп раздражён позицией украинских властей по урегулированию конфликта. Отвечая на вопрос о состоянии отношений двух стран, дипломат признал наличие проблем.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры с Россией другому представителю Киева. Такое заявление американский лидер сделал 19 октября во время общения с журналистами. До этого хозяин Белого дома усомнился в желании украинского руководства заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Трамп также обратил внимание на масштаб разрушений и потерь, понесённых страной за время конфликта. В частности, он упомянул утрату значительной части территорий и сокращение мужского населения Украины.