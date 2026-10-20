США неоднократно выступали против ударов ВСУ по энергетике России, заявил Рубио

США неоднократно осуждали удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, в том числе атаки на суда в Чёрном море. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон открыто выступал против подобных действий.

По словам главы Госдепартамента, американская сторона считает такие удары неприемлемыми. Он подтвердил, что США не раз высказывали претензии по поводу нападений, затрагивающих перевозки энергоносителей.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам американского лидера, Вашингтон неоднократно предупреждал Киев о последствиях таких атак. Однако украинская сторона проигнорировала эти требования. Трамп объяснял свою позицию тем, что Россия поставляет значительную часть дизельного топлива на мировой рынок. Он предупреждал, что повреждение перерабатывающих предприятий может привести к острой нехватке нефтепродуктов. Президент США также связывал действия ВСУ с ухудшением ситуации на международном топливном рынке.