Рубио сообщил о жалобах компаний США на удары ВСУ по судам с нефтью

Американские компании неоднократно жаловались администрации Дональда Трампа на удары ВСУ по судам, перевозившим принадлежащую им нефть в Чёрном море. Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью порталу Breitbart.

По словам главы Госдепартамента, несколько месяцев назад украинские атаки затронули коммерческие суда с энергоресурсами. После этого американские предприниматели начали обращаться к властям с претензиями.

«Эй, это была наша нефть на том судне, которое было атаковано Украиной», — привёл Рубио пример жалоб, поступавших от компаний.

При этом госсекретарь отметил, что не считает американские грузы преднамеренной целью украинских ударов. Однако последствия подобных атак, по его оценке, затрагивают интересы бизнеса США и создают дополнительные риски для международной торговли.

Особую обеспокоенность Вашингтона вызывает ситуация на мировом энергетическом рынке. Рубио напомнил о проблемах с судоходством в Ормузском проливе и Красном море, которые уже осложняют поставки нефти.

На этом фоне новые атаки на танкеры способны усугубить энергетический кризис и усилить давление на цены. Именно поэтому, подчеркнул госсекретарь, американская администрация не заинтересована в дальнейшей эскалации вокруг транспортировки энергоресурсов.

Рубио также указал, что Россия и Украина продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. По его словам, Москва атакует украинские объекты электроэнергетики, тогда как Киев отвечает ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Глава Госдепа подчеркнул, что США по-прежнему готовы выступать посредником в урегулировании конфликта.