Каллас закатила скандал из-за попыток США склонить Украину к капитуляции

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила США в попытках заставить Украину капитулировать на условиях России. С таким заявлением она выступила во время пленарных дебатов Европарламента в Страсбурге, трансляция которых опубликована на сайте Еврокомиссии.

«Американские переговорщики около полутора-двух лет пытаются заставить Украину капитулировать», — сказала она.

При этом она считает, что украинские власти до сих пор не согласились на такие условия исключительно благодаря поддержке ЕС.

Глава евродипломатии также потребовала предоставить Европе место за столом переговоров по урегулированию конфликта. По её мнению, участие Брюсселя необходимо для того, чтобы сбалансировать диалог и не допустить принятия решений без учёта позиции ЕС.

Напомним, в Осло начались переговоры по урегулированию украинского конфликта. В них участвуют Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и представители Европы. Встречу организовали при содействии Норвегии и Финляндии. К обсуждению присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Ещё один представитель американской стороны, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвует дистанционно.