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Регион
Опубликовано 20 октября, 17:15

В Норвегии стартовали переговоры Зеленского, Уиткоффа и европейских лидеров

Обложка © YouTube / TCH

Обложка © YouTube / TCH

В столице Норвегии Осло проходят переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и европейских представителей. Встречу организовали при содействии Норвегии и Финляндии.

Как сообщило правительство Норвегии, к обсуждению присоединились премьер-министр страны Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Ещё один представитель американской стороны, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвует в переговорах дистанционно.

Инициатива привлечь американских посредников исходила от Киева. По словам норвежского премьера, задача встречи — вернуть дипломатические усилия по урегулированию конфликта в более конструктивное русло.

Ожидается также участие представителей Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также Евросоюза и НАТО. Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по поиску дипломатического решения украинского конфликта.

После переговоров в Норвегии может состояться новый контакт американских посредников с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина с Уиткоффом для обсуждения результатов его контактов с украинской и европейской сторонами.

Буданов* и Умеров войдут в украинскую делегацию в Осло
Буданов* и Умеров войдут в украинскую делегацию в Осло

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Стива Уиткоффа в Норвегию для переговоров по Украине. Американский спецпосланник прилетел в аэропорт Осло днём 20 октября.

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Наталья Демьянова
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