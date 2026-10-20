В Норвегии стартовали переговоры Зеленского, Уиткоффа и европейских лидеров
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В столице Норвегии Осло проходят переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и европейских представителей. Встречу организовали при содействии Норвегии и Финляндии.
Как сообщило правительство Норвегии, к обсуждению присоединились премьер-министр страны Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Ещё один представитель американской стороны, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвует в переговорах дистанционно.
Инициатива привлечь американских посредников исходила от Киева. По словам норвежского премьера, задача встречи — вернуть дипломатические усилия по урегулированию конфликта в более конструктивное русло.
Ожидается также участие представителей Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также Евросоюза и НАТО. Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по поиску дипломатического решения украинского конфликта.
После переговоров в Норвегии может состояться новый контакт американских посредников с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина с Уиткоффом для обсуждения результатов его контактов с украинской и европейской сторонами.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии Стива Уиткоффа в Норвегию для переговоров по Украине. Американский спецпосланник прилетел в аэропорт Осло днём 20 октября.