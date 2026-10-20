В Норвегии стартовали переговоры Зеленского, Уиткоффа и европейских лидеров

В столице Норвегии Осло проходят переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и европейских представителей. Встречу организовали при содействии Норвегии и Финляндии.

Как сообщило правительство Норвегии, к обсуждению присоединились премьер-министр страны Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Ещё один представитель американской стороны, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвует в переговорах дистанционно.

Инициатива привлечь американских посредников исходила от Киева. По словам норвежского премьера, задача встречи — вернуть дипломатические усилия по урегулированию конфликта в более конструктивное русло.

Ожидается также участие представителей Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также Евросоюза и НАТО. Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по поиску дипломатического решения украинского конфликта.

После переговоров в Норвегии может состояться новый контакт американских посредников с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина с Уиткоффом для обсуждения результатов его контактов с украинской и европейской сторонами.