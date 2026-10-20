Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для участия в новом раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. Информацию о приземлении его самолёта в международном аэропорту Гардермуэн в Осло подтвердили ТАСС представители воздушной гавани.

Переговоры с участием американской делегации запланированы на вторник. Как ранее сообщало Reuters, новый раунд дипломатических консультаций должен пройти на этой неделе. При этом инициатором встречи выступил Киев, о чём сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Норвежский премьер проведёт переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. К обсуждению присоединится прибывший в Осло Уиткофф, который представит американскую сторону. Участие также примет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако на встрече он будет присутствовать дистанционно, по видеосвязи.

Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, посвящённом дальнейшим шагам по урегулированию конфликта. В ходе беседы стороны вернулись к результатам недавних консультаций украинской и американской делегаций во Флориде. Конкретных договорённостей по итогам нового контакта Зеленский не назвал. При этом он подтвердил готовность Киева продолжать взаимодействие с Вашингтоном. Украинский политик также рассказал собеседникам о последствиях российских ударов и потребностях системы противовоздушной обороны. По его словам, многое в этом вопросе зависит от позиции Соединённых Штатов.