Уиткофф везёт Путину «элементы мира»? Стубб анонсировал переговоры в Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября представит в Санкт-Петербурге предложения по урегулированию украинского конфликта, подготовленные по итогам консультаций Вашингтона с Киевом и европейскими партнёрами. Сторонам удалось найти некоторые «элементы мира», заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после переговоров в Осло.

«Я думаю, что сегодня мы добились реального прогресса на двух уровнях. Первый — это общая картина. Второй — краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые будут представлены в Санкт-Петербурге завтра», — рассказал финский лидер.

По словам Стубба, основу предложений составляют результаты переговоров представителей США, Украины и европейских стран, проходивших ранее в Майами. Обсуждение продолжилось 20 октября в норвежской столице. Президент Финляндии считает, что на рабочем уровне сторонам удалось заметно продвинуться вперёд, несмотря на публичные разногласия.