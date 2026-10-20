Уиткофф везёт Путину «элементы мира»? Стубб анонсировал переговоры в Петербурге
Уиткофф встретится с Путиным 21 октября в Петербурге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября представит в Санкт-Петербурге предложения по урегулированию украинского конфликта, подготовленные по итогам консультаций Вашингтона с Киевом и европейскими партнёрами. Сторонам удалось найти некоторые «элементы мира», заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после переговоров в Осло.
«Я думаю, что сегодня мы добились реального прогресса на двух уровнях. Первый — это общая картина. Второй — краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые будут представлены в Санкт-Петербурге завтра», — рассказал финский лидер.
По словам Стубба, основу предложений составляют результаты переговоров представителей США, Украины и европейских стран, проходивших ранее в Майами. Обсуждение продолжилось 20 октября в норвежской столице. Президент Финляндии считает, что на рабочем уровне сторонам удалось заметно продвинуться вперёд, несмотря на публичные разногласия.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина со Стивом Уиткоффом для обсуждения результатов переговоров США с Киевом и Европой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие контакты важными и своевременными, подчеркнув, что они позволяют продолжать обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном. При этом точное место и дату встречи Путина с американскими переговорщиками в Кремле пока не подтвердили.
Нынешнему раунду переговоров предшествовали консультации США, Украины и европейских представителей в Майами 9 октября, которые завершились досрочно. По данным Financial Times, украинская делегация отказалась от второго дня встреч после объявления Дональда Трампа о топливных договорённостях с Москвой. Впоследствии Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию, решив сначала выяснить, смогут ли Киев и европейские страны согласовать общую позицию. Переговоры в Осло стали продолжением этой дипломатической работы.
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