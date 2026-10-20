Челночная дипломатия без результата: Почему посланникам Трампа не удаётся повторить успех Киссинджера

Позиции России и Украины по условиям завершения конфликта остаются диаметрально противоположными, поэтому очередная дипломатическая миссия представителей Дональда Трампа вряд ли приведёт к мирному соглашению. В беседе с Life.ru дипломат, политолог, историк и публицист Виктор Мизин из ИМЭМО РАН объяснил, почему не ждёт прорыва от Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также вспомнил исторические примеры успешной челночной дипломатии.

По мнению эксперта, американские переговорщики давно стали объектом критики, в том числе со стороны демократов, которые упрекают Трампа в назначении приближённых без профессионального дипломатического опыта. Уиткофф пришёл в политику из недвижимости, а Кушнер приходится президенту США зятем. Однако главную проблему Мизин видит не в их биографиях, а в отсутствии сближения позиций Москвы и Киева.

«Я уже устал говорить о том, что ничего не будет, потому что позиции сторон не меняются. Более того, они поляризуются», — заявил собеседник Life.ru.

Историк вспомнил сравнение американского политолога Джона Миршаймера, который описывал позиции участников конфликта как космические объекты, разделённые миллионами световых лет. Россия настаивает на признании территорий, которые считает исконно своими, тогда как Украина рассматривает их как собственную суверенную территорию и намерена защищать. При таких условиях найти точки соприкосновения крайне сложно.

Мизин также обратил внимание на неоднозначную позицию самого Трампа. В американской прессе появляются публикации о его предполагаемой близости к Москве, однако реальные дипломатические инициативы Вашингтона, по оценке эксперта, пока не меняют ситуацию. Он сомневается, что Уиткофф и Кушнер, которых в шутку называют «Витёк и зятёк», смогут привезти предложения, способные устроить обе стороны.

Мне не хочется выступать Кассандрой, но визит будет совершенно бесполезным

При этом Мизин не исключает, что американских представителей вновь благожелательно примут в Москве благодаря сложившимся личным контактам. Их выслушают, ещё раз изложат российскую позицию, которая остаётся неизменной с 2022 года, и на этом, вероятнее всего, переговоры закончатся. Эксперт полагает, что даже встреча всех участников за одним столом не устранит принципиальных разногласий.

По его словам, Владимир Путин предлагает решать ключевые вопросы с американской стороной, поскольку Вашингтон играет определяющую роль в поддержке Украины. Мизин отчасти согласен с оценкой Зеленского, что без помощи США положение Киева было бы значительно тяжелее. Однако украинский политик не может просто принять российские условия, даже если на него усилится внешнее давление.

Историк убеждён, что согласие Зеленского на требования Москвы вызвало бы серьёзнейший внутриполитический кризис на Украине и поставило бы под угрозу его собственное положение. Поэтому пространство для уступок со стороны Киева также остаётся крайне ограниченным.

Почему Трампу нужен результат переговоров

Отдельное значение Мизин придаёт внутриполитической ситуации в США. Уже 3 ноября там пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократы рассчитывают вернуть контроль над Палатой представителей и побороться за большинство в Сенате. В случае успеха оппозиции, полагает эксперт, Трамп может столкнуться с новой попыткой импичмента.

Дополнительные трудности американскому президенту создаёт противостояние с Ираном. По оценке Мизина, ситуация вокруг Ормузского пролива позволяет Тегерану влиять на мировой нефтяной рынок, что усиливает экономическое давление на Вашингтон.

На этом фоне Трампу особенно важно предъявить избирателям хотя бы один заметный внешнеполитический успех. Во время предвыборной кампании он обещал урегулировать украинский конфликт за один день, однако выполнить это обещание не удалось. Эксперт считает, что очередная поездка американских представителей продиктована в том числе стремлением Белого дома продемонстрировать активность перед голосованием.

«Поэтому эта поездка — жест безысходности», — полагает Мизин, добавляя, что схожие оценки встречаются в публикациях Financial Times и Le Monde.

Вместе с тем сам механизм челночной дипломатии историк не считает бесполезным. Американские представители могут передавать предложения между сторонами, уточнять позиции и возвращаться с ответами. Но принимать решения за Москву или Киев они не уполномочены.

Они и есть курьеры, потому что сами ничего не решают и не имеют полномочий принимать решения в Москве или Киеве Виктор Мизин политолог

По мнению дипломата, подобные поездки прежде всего демонстрируют желание Трампа выступать посредником и миротворцем. Американский президент рассчитывал в том числе на Нобелевскую премию мира, однако пока не смог её получить.

Мизин иронично заметил, что предыдущие поездки переговорщиков в Москву запомнились тёплым приёмом, посещением ресторанов и вечерними видами столицы, но не существенными дипломатическими достижениями.

Эксперт допускает, что очередной визит позволит Путину ещё раз напрямую передать свою позицию Трампу через доверенных представителей. При этом, по мнению Мизина, американский президент понимает причины переговорного тупика, однако ограничен собственными политическими обстоятельствами. Собеседник Life.ru также считает, что самостоятельная линия Зеленского всё больше осложняет отношения Киева и Вашингтона.

Когда челночная дипломатия действительно работала

В качестве примера упущенной возможности Мизин привёл российско-украинские переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Тогда, по его оценке, обе стороны уже столкнулись с тем, что первоначальные расчёты не оправдались, и существовало пространство для поиска компромисса. Однако воспользоваться этим моментом не удалось.

При этом историк подчеркнул, что для успешного посредничества вовсе не обязательно быть кадровым дипломатом. Если человек пользуется доверием политического лидера, способен точно передать его предложения и получить содержательный ответ, он уже выполняет важную дипломатическую функцию.

Одним из наиболее известных примеров Мизин назвал деятельность Генри Киссинджера, которого, по его мнению, невозможно сравнивать по масштабу достижений с нынешними представителями Трампа.

Киссинджер участвовал в переговорах, завершившихся подписанием Парижских мирных соглашений 1973 года и выводом американских войск из Вьетнама. Он также сыграл важную роль в сближении США с Китаем и развитии диалога между президентом Ричардом Никсоном и советским лидером Леонидом Брежневым.

Мизин считает работу Киссинджера эталонным примером дипломатического посредничества, которое помогло изменить международные отношения и добиться конкретных политических результатов. Уиткоффу и Кушнеру, по его оценке, до подобного масштаба пока далеко.

Среди других исторических примеров эксперт вспомнил Гарри Гопкинса — доверенного представителя американского президента Франклина Рузвельта. В 1941 году тот посещал Москву и встречался с Иосифом Сталиным, помогая наладить взаимодействие между СССР и США в условиях Второй мировой войны.

Отдельно Мизин выделил посредническую деятельность председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. В частности, при его участии в январе 1966 года Индия и Пакистан подписали Ташкентскую декларацию, которая закрепила договорённости о нормализации отношений после вооружённого конфликта 1965 года.

Эти примеры, по словам историка, показывают, что челночная дипломатия может приносить реальные результаты даже в периоды серьёзного противостояния. Причём её значение не ограничивается немедленным заключением соглашений. Иногда сохранение каналов связи оказывается полезным лишь спустя годы.

«Как говорил великий министр иностранных дел Громыко: «Десять лет переговоров лучше, чем один день войны». Это безусловно так. Так что дай бог им здоровья и успехов», — заключил Мизин