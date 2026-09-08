У Трампа политическая изжога: Почему «Витёк и зятёк» привезли в Киев ультиматум Москвы

США привезли в Киев жёсткие условия Москвы, потому что именно это им передали в Кремле, считает дипломат, политолог и американист Виктор Мизин. В эксклюзивном комментарии Life.ru он объяснил, почему переговоры по Украине зашли в тупик и как происходящее отражается на администрации Дональда Трампа.

«Что им сказали, то они и привезли», — заявил Мизин.

По словам дипломата, публикации Bloomberg об ужесточении российской позиции не вполне отражают ситуацию. Он считает, что Москва по-прежнему придерживается условий, которые озвучивались ещё в Стамбуле. Мизин отметил, что российская сторона не намерена отказываться от требований, связанных с территориями, закреплёнными в Конституции РФ, и будет настаивать на выводе оттуда украинских войск.

К числу других условий эксперт отнёс денацификацию, демилитаризацию с сокращением украинской армии и отказ Киева от вступления в НАТО. При этом самым сложным вопросом он назвал возможное уменьшение численности ВСУ.

«Мне странно другое: почему в вашингтонской администрации этого не понимали? На что они рассчитывали? Что Россия согласится с этим забавным европейским предложением просто взять и остановиться сейчас, заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения?» — задумался Мизин.

Он считает, что в начале второго президентского срока Трамп был уверен в возможности быстро завершить конфликт. Однако затем американский лидер столкнулся с диаметрально противоположными позициями Москвы и Киева. Мизин напомнил слова политолога Джона Миршаймера о том, что расстояние между подходами сторон сравнимо с «многими световыми годами» и пространства для компромисса пока не видно.

Первоначальная уверенность, как полагает эксперт, сменилась фрустрацией после первых неудач. Сейчас у Трампа возникла «политическая изжога»: обещанного миротворческого успеха нет, а демократы уже используют ситуацию для критики накануне праймериз.

Комментаторы пишут: а зачем он вообще посылал Уиткоффа с зятем? Как их называют наши блогеры — «Витёк и зятёк». Зачем их посылали в Москву? Ведь с самого начала было понятно, что им там скажут. И именно это они в Киев и привезли Виктор Мизин политолог

При этом Мизин положительно оценил манеру работы Стива Уиткоффа. По его мнению, спецпосланник, несмотря на отсутствие профессионального дипломатического опыта, умеет создавать впечатление, будто переговоры идут успешно и конструктивно, даже когда позиции сторон не меняются.

Киев, как считает эксперт, не может согласиться на условия Москвы. Для Владимира Зеленского это означало бы серьёзные политические последствия: внутренние силы могли бы обвинить его в том, что после многолетних боёв и потерь страна пошла на уступки.

Мизин не исключил, что конфликт продолжится. Он напомнил об официальной риторике российских СМИ и заявлениях Дмитрия Пескова, который неоднократно говорил об отсутствии реальных предпосылок для переговоров при формальной готовности Москвы к конструктивному диалогу.

«Естественно, она исходит из того, что любой мир будет на её условиях, поскольку она — побеждающая сторона. Другого ожидать было бы странно. А американская сторона продолжает делать вид, будто этого не понимает и что переговоры будут», — сказал дипломат.

Напомним, Уиткофф и Кушнер 5 сентября посетили Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день американские представители провели переговоры с Зеленским в Киеве. Стороны рассчитывают добиться прогресса в урегулировании конфликта до зимы.