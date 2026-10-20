«Трамп зол и раздражён»: Рубио рассказал о серьёзном разладе между Вашингтоном и Киевом

Между США и Украиной сохраняется серьёзная напряжённость, а президент Дональд Трамп всё сильнее раздражается из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время визита в Индию.

«Он определенно зол и раздражен отсутствием прогресса на переговорах после того, как посвятил им почти два года», — сказал глава Госдепартамента.

По словам Рубио, недовольство Трампа усиливают обвинения украинского руководства в адрес Вашингтона. В частности, американскому президенту приписывают решение приостановить передачу Киеву разведывательной информации. Госсекретарь подчеркнул, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что США на некоторое время прекращали предоставлять Украине необходимые разведданные, однако позднее возобновили обмен информацией. Рубио опроверг эти слова и призвал украинского лидера сосредоточиться на прекращении конфликта.

В Вашингтоне продолжают добиваться продвижения мирных переговоров. При этом разногласия между американским и украинским руководством затрагивают не только обмен разведданными, но и подходы к возможному урегулированию.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио отказался комментировать каждое заявление Зеленского после его обвинений в адрес США из-за разведданных. Госсекретарь настаивал, что Вашингтон не прекращал передачу информации Киеву.