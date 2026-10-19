Рубио устал от заявлений Зеленского и отказался комментировать каждое его интервью

Госсекретарь США Марко Рубио отказался каждый раз комментировать заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве Вашингтона с Киевом. Так опроверг слова украинского лидера о приостановке передачи американских разведданных, сообщает Reuters.

«Я не буду продолжать комментировать и отвечать всякий раз, когда он говорит что-то в интервью СМИ», — сказал Рубио журналистам в Самарканде.

При этом американский дипломат предложил представителям прессы адресовать соответствующие вопросы непосредственно президенту Украины. Сам он больше не собирается реагировать на каждое его публичное высказывание.

Поводом для такой реакции стали утверждения Зеленского о временном прекращении предоставления Киеву части разведывательной информации. Однако Рубио отверг версию о том, что Вашингтон приостанавливал подобное сотрудничество. Таким образом, позиции украинского руководства и американской администрации по этому вопросу разошлись.

Ранее Semafor рассказывал о возможном прекращении передачи разведданных Украине, которое обсуждали в Белом доме. По сведениям издания, в администрации Дональда Трампа рассматривали различные варианты ограничения сотрудничества, однако единого решения принято не было. Против подобной меры выступал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Сам американский президент ранее утверждал, что США продолжают делиться необходимыми сведениями с Киевом.