Усилий много, результата нет: Рубио признал трудности США с урегулированием на Украине

Соединённые Штаты намерены и дальше прилагать все усилия для урегулирования украинского конфликта, несмотря на отсутствие желаемых результатов. Президент США Дональд Трамп остаётся привержен этой цели и готов рассматривать различные варианты завершения боевых действий. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам во время визита в Самарканд.

«И сейчас мы сделали всё возможное и продолжим делать всё возможное, чтобы помочь завершению этой войны», — подчеркнул глава Госдепартамента.

По словам Рубио, Вашингтон на протяжении последних двух лет регулярно предпринимал попытки содействовать прекращению конфликта. Американская администрация не намерена отказываться от дипломатических усилий и продолжит искать возможности для достижения соглашения.

При этом госсекретарь признал, что добиться существенных результатов пока не удалось. Однако отсутствие заметного продвижения он отказался связывать с недостаточной активностью Соединённых Штатов.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио назвал дипломатическое урегулирование украинского конфликта труднодостижимой задачей. В интервью греческому изданию Kathimerini госсекретарь отмечал, что США продолжают изучать возможности для переговоров. При этом он считал мирное соглашение выгодным как России, так и Украине, но признавал серьёзные препятствия на пути к нему.