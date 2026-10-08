Рубио счёл труднодостижимым урегулирование конфликта на Украине

Дипломатическое разрешение украинского кризиса на текущем этапе выглядит практически невыполнимой задачей. Об этом открыто заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя текущие геополитические реалии и перспективы мирных переговоров.

В интервью греческому изданию Kathimerini глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от идеи мирного диалога, однако смотрит на реальное положение дел без лишних иллюзий. По словам Рубио, Соединённые Штаты по-прежнему зондируют почву для возможного запуска переговорного процесса, но ситуация остается крайне сложной.

«Мы готовы содействовать [урегулированию] и продолжаем изучать любые возможности для дипломатического урегулирования. Мы считаем, что это было бы хорошо для России и Украины, но пока это выглядит труднодостижимым», — резюмировал американский дипломат.

Заявление высокопоставленного представителя американской администрации фактически фиксирует признание Вашингтоном глубокого дипломатического тупика. Несмотря на декларируемое стремление Белого дома выступить посредником в переговорном процессе, реальные условия для продуктивного диалога между Москвой и Киевом на сегодняшний день так и не сформированы.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина к договорённостям по Украине. Американский лидер также говорил, что считает возможным достижение соглашения при готовности Киева.