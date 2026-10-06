Трамп заявил о работе над скорым завершении конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, переговорный процесс развивается, хотя внешне это пока не выглядит очевидным. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Балтиморе, штат Мэриленд.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит», — сказал американский лидер.

Трамп вновь напомнил, что закончил восемь войн, но завершить конфликт России и Украины пока не удалось. При этом президент США заявил, что рассчитывает увидеть результат своей работы в ближайшее время.

«Мы ещё не добились завершения войны России и Украины. Я над этим работаю. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдёт достаточно скоро», — добавил Трамп.

Ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американские власти поддерживают постоянный диалог с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. По его словам, Трамп продолжает добиваться прекращения боевых действий и поддерживает контакты с обеими сторонами.