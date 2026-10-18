Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 18:42

«Это будет конец его режима»: Лавров объяснил, почему Зеленский постоянно срывает переговоры

Лавров заявил, что Зеленский не хочет переговоров с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, поскольку достижение договорённостей с Россией может обернуться для него потерей власти. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что украинская сторона уже неоднократно препятствовала переговорному процессу. По его оценке, действия Киева свидетельствуют об отсутствии готовности к достижению компромисса.

«У нас только один вывод — не хочет Зеленский переговоров. Он уже не раз их срывал», — подчеркнул Лавров.

Министр также предположил, что Зеленский опасается политических последствий возможного мирного соглашения. По мнению главы МИД, договорённости, которые устроили бы Москву и Вашингтон, способны поставить под угрозу положение украинского руководства.

«То, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договорённостям, это очевидно. Видимо, потому что он понимает, что любая договорённость, которая будет приемлема для России, для Соединённых Штатов, будет означать конец его режима и его персонально», — заявил дипломат.

«Его жизнь уже привела к краху Украины»: Захарова назвала Зеленского позорищем
«Его жизнь уже привела к краху Украины»: Захарова назвала Зеленского позорищем

Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль согласился с оценкой Дональда Трампа о нежелании Зеленского брать на себя ответственность за мирное урегулирование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разделяет позицию американского лидера по этому вопросу.

Больше новостей о дипломатических переговорах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar