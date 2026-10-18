«Это будет конец его режима»: Лавров объяснил, почему Зеленский постоянно срывает переговоры

Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, поскольку достижение договорённостей с Россией может обернуться для него потерей власти. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что украинская сторона уже неоднократно препятствовала переговорному процессу. По его оценке, действия Киева свидетельствуют об отсутствии готовности к достижению компромисса.

«У нас только один вывод — не хочет Зеленский переговоров. Он уже не раз их срывал», — подчеркнул Лавров.

Министр также предположил, что Зеленский опасается политических последствий возможного мирного соглашения. По мнению главы МИД, договорённости, которые устроили бы Москву и Вашингтон, способны поставить под угрозу положение украинского руководства.

«То, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договорённостям, это очевидно. Видимо, потому что он понимает, что любая договорённость, которая будет приемлема для России, для Соединённых Штатов, будет означать конец его режима и его персонально», — заявил дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль согласился с оценкой Дональда Трампа о нежелании Зеленского брать на себя ответственность за мирное урегулирование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разделяет позицию американского лидера по этому вопросу.