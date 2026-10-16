Кремль согласился с Трампом в оценке нежелания Зеленского идти к миру

Россия полностью разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о нежелании Киева заключать соглашение.

«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, — это однозначно. И здесь мы полностью сходимся с президентом Трампом», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Москва не рассматривает возможность обсуждения мирного соглашения в обход нынешних украинских властей. По словам Пескова, даже при наличии такого желания вести переговоры без действующего руководства Украины невозможно.

Причной для комментария стало интервью Трампа телеканалу Newsmax. Американский президент выразил уверенность, что украинский конфликт в итоге удастся урегулировать, однако Зеленский в достижении договорённостей участвовать не будет. По мнению Трампа, украинский лидер лишь на словах стремится к миру, тогда как на деле не заинтересован в заключении соглашения.

В последние дни разногласия между Вашингтоном и Киевом усилились на фоне ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп раскритиковал такие атаки, связав их с ростом мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, объявил о возобновлении ударов по НПЗ, несмотря на обсуждавшиеся при посредничестве США ограничения.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации вокруг энергетического перемирия России и Украины. Трамп объявил о договорённости прекратить взаимные удары по энергетическим объектам, однако Кремль подтвердил лишь продолжение контактов по этому вопросу. Позднее Песков заявил, что украинские атаки по российской энергетической инфраструктуре не прекращались и в период обсуждения возможного моратория.