Рубио: Трамп разочарован обвинениями Киева по поводу разведданных

Президент США Дональд Трамп разочарован обвинениями украинского руководства в адрес Вашингтона. В частности, речь идёт о заявлениях о якобы прекращённой передаче американских разведданных Киеву. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию.

«Президент [Трамп] разочарован, поскольку его обвиняют в вещах, которые попросту не соответствуют действительности, например что президент якобы приказал остановить предоставление разведывательных данных [Украине]», — заявил глава Госдепартамента в беседе с журналистами. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Спор вокруг обмена разведывательной информацией возник после заявлений Владимира Зеленского. Украинский лидер утверждал, что Вашингтон временно приостановил передачу необходимых Киеву сведений, но затем восстановил сотрудничество.

Рубио прежде отверг эту версию, подчеркнув, что никаких перерывов в предоставлении разведданных не было. Сам Трамп также заявлял, что Соединённые Штаты продолжают оказывать Украине помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио отказался комментировать каждое заявление Зеленского после его слов о прекращении передачи американских разведданных. Госсекретарь предложил журналистам обращаться за объяснениями непосредственно к украинскому лидеру.