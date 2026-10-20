Зеленский потребовал от Трампа ракет взамен на прекращение атак по НПЗ

Владимир Зеленский публично обозначил встречные требования Дональду Трампу по соблюдению энергетического перемирия. Руководитель киевского режима связал прекращение взаимных атак с новой военной поддержкой со стороны Вашингтона.

Поводом для резких заявлений стали жёсткие претензии со стороны американского лидера. Ранее хозяин Белого дома прямо обвинил власти Украины в упорном нежелании завершать затянувшийся конфликт.

Американский политик подчеркнул, что Киев мог уже давно подписать соглашение на выгодных позициях. Дополнительное раздражение за океаном вызвал категорический отказ прекратить регулярные налёты на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Вопрос сохранения энергетической стабильности обострился на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона от 9 октября. Сделка касалась бесперебойного экспорта дизельного топлива из России на мировой рынок, чему мешают действия ВСУ. В ответ на упреки украинский лидер выставил ультиматум, потребовав современные системы противовоздушной обороны.

«Если это то, что вам нужно, тогда дайте нам ракеты-перехватчики, чтобы я мог защитить нашу энергетическую инфраструктуру», — заявил он в интервью итальянской прессе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт с Россией. По мнению американского лидера, с учётом средств, которые Зеленскому выделяет Европа, а также помощи, которую ранее предоставлял Джо Байден, украинский лидер не хочет прекращать боевые действия и, вероятно, никогда этого не хотел. Трамп также напомнил, что два года назад у Зеленского была возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас.