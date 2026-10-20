«Процесс буксует»: США могут бросить Украину ради дружбы с Россией
Политолог Блохин допустил выход США из переговорного процесса по Украине
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Соединённые Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании украинского конфликта и переключить внимание на восстановление отношений с Россией. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По оценке специалиста, дипломатические усилия Вашингтона вновь оказались в тупике. Президент США Дональд Трамп, считает собеседник издания, постепенно теряет надежду добиться договорённостей между Москвой и Киевом.
«Я думаю, что процесс по урегулированию украинского конфликта опять начинает пробуксовывать», — отметил Блохин.
Политолог полагает, что одной из главных причин сложившейся ситуации стала позиция Владимира Зеленского. По его мнению, американская администрация устала от нежелания украинского руководства идти на компромиссы и всё меньше заинтересована в продолжении безрезультатных консультаций.
При этом Блохин считает, что Москва стремится сохранить возможности для дипломатического взаимодействия Вашингтона и Киева. Однако в Белом доме, по его прогнозу, могут предпринять лишь несколько заключительных попыток продвинуть мирный процесс, после чего сосредоточиться на собственных отношениях с Россией.
Ранее Life.ru сообщал о растущем стремлении Трампа нормализовать отношения с Москвой даже в ущерб позициям Украины. Как отмечала The New York Times, последние решения американского президента свидетельствуют об изменении внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Одним из таких шагов стало смягчение отдельных ограничений на операции с российскими энергоресурсами.