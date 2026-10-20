«Процесс буксует»: США могут бросить Украину ради дружбы с Россией

Соединённые Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании украинского конфликта и переключить внимание на восстановление отношений с Россией. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По оценке специалиста, дипломатические усилия Вашингтона вновь оказались в тупике. Президент США Дональд Трамп, считает собеседник издания, постепенно теряет надежду добиться договорённостей между Москвой и Киевом.

«Я думаю, что процесс по урегулированию украинского конфликта опять начинает пробуксовывать», — отметил Блохин.

Политолог полагает, что одной из главных причин сложившейся ситуации стала позиция Владимира Зеленского. По его мнению, американская администрация устала от нежелания украинского руководства идти на компромиссы и всё меньше заинтересована в продолжении безрезультатных консультаций.

При этом Блохин считает, что Москва стремится сохранить возможности для дипломатического взаимодействия Вашингтона и Киева. Однако в Белом доме, по его прогнозу, могут предпринять лишь несколько заключительных попыток продвинуть мирный процесс, после чего сосредоточиться на собственных отношениях с Россией.