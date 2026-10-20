Зеленский отходит на второй план: В США заметили растущий интерес Трампа к России

Президент США Дональд Трамп всё настойчивее пытается восстановить отношения с Россией, даже если это приведёт к ослаблению позиций Украины. К такому выводу пришла газета The New York Times, проанализировав последние внешнеполитические решения американского лидера.

Как отмечает издание, недавние действия главы Белого дома свидетельствуют о заметном изменении его подхода к Москве. Улучшение российско-американских отношений, по оценке журналистов, становится для Трампа всё более значимой целью.

«Ряд недавних шагов президента США отражают его всё более сильное стремление нормализовать отношения с Москвой, даже если это будет означать дальнейшее ослабление позиций Украины», — говорится в публикации.

Одним из признаков перемен стало решение Вашингтона смягчить отдельные ограничения на операции с российскими энергоресурсами. В частности, американская администрация разрешила закупки российского дизельного топлива, что вызвало недовольство ряда европейских союзников США.

Одновременно обострились отношения Трампа с Владимиром Зеленским. Американский президент усилил критику украинского руководства, обвинив его в нежелании идти на необходимые для мирного урегулирования компромиссы.

По данным Reuters, 19 октября Трамп даже предложил Зеленскому поручить переговоры с Россией другому представителю Киева. При этом глава Белого дома подтвердил, что Соединённые Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию.

The New York Times обращает внимание, что новая линия Вашингтона отличается от прежней американской политики, при которой поддержку Украины старались сочетать с санкционным давлением на Москву.